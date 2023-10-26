Слава Дьомін розповів, як запрошує на побачення ексдружину та як влаштував 13-річного сина на роботу

Український ведучий Слава Дьомін розповів, як виховує 13-річного сина та в яких стосунках перебуває з колишньою дружиною.

Шоумен зізнався, що влаштував Владислава на роботу. 13-річний юнак працює на свого тата. Коли ведучий знімає якусь рекламу, де залучений його син, то платить зарплатню. За словами Дьоміна, він надто сильно Владислава не балує, а платить йому кишенькові гроші.

"Якщо в мене є замовлення на рекламу в Instagram і він зі мною знімається, то він за це отримує гроші. Це логічно, тому що це робота. Не можу сказати, що я його сильно балую. Він отримує цей стандартний набір – те, що отримує середньостатистична дитина", - розповів ведучий на шоу "Ближче до зірок".

Слава Дьомін з сином / Фото: instagram.com/slavademin_official

Також Дьомін розповів про стосунки з колишньою дружиною Ксенією Міщенко. До слова, шоумен часто з нею бачиться, ба більше, навіть кличе на так звані побачення. Слава говорить, що вони з Ксенією після розриву просто залишилися в гарних стосунках. Колишні закохані переступили через свої образи заради 13-річного сина.

"Ми зрозуміли, що потрібно власне его запхати подалі заради того, щоб наша дитина була щаслива і не відчула, що їй потрібно обирати між татом і мамою. Для нас це було першочергово", - поділився шоумен.

Слава Дьомін з ексдружиною / Фото: instagram.com/slavademin_official

Нагадаємо, син акторки Ксенії Мішиної теж нещодавно отримав свою першу роботу. 11-річний Платон грає у серіалі. Нещодавно артистка показала, як її син самостійно виконував небезпечний трюк.

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