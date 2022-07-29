Слава Дьомін розповів, як зірки насправді заробляють на благодійних концертах: "Вони кажуть, що це ж їхня робота"

Слава Дьомін, обговорюючи у своїй програмі "Слава+" благодійні концерти зі співаком POSITIFF заявив, що насправді деякі артисти заробляють на цих заходах.

Дьомін зазначив, що на цих благодійних концертах артисти беруть гонорари. Це виконавці пояснюють тим, що це ж їхня робота і вони мусять заробляти.

"Наскільки мені розповідали, і в тому числі деякі організатори. Організатори беруть певний відсоток з цих благодійних концертів собі за організацію, деяким артистам, хто не готовий виступати безкоштовно, вони платять певний гонорар. Можливо неповний, але він все одно є. І всі інші гроші, які залишаються, йдуть вже на допомогу. Ось так це працює і зараз багато артистів їздять по концертах і пишуть: частина зароблених грошей піде на допомогу ЗСУ, дітям, тощо", - прокоментував Дьомін.

Нагадаємо, що раніше співзасновниця MOЗGI GROUP Ірина Горова розповіла, що отримують виконавці, які за кордоном гастролюють з благодійними концертами. Як зазначила Горова, артисти беруть участь у таких заходах за власним бажанням. Горова зазначила тоді, що артисти не отримують нічого. "Вони самі по собі не збирають гроші. Збирають гроші фонди, які роблять ці заходи. Вони оплачують артистам переїзд, проживання і артист приїжджає і робить цей захід без гонорарів. Заробітків немає", - розповіла тоді Горова.

Читайте також: