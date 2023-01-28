Слава Дьомін розсекретив, хто з зірок-чоловіків пропонував йому секс: "Цей артист носить багато пір'я"

Ведучий натякнув, хто зі знаменитих чоловіків до нього залицявся і навіть більше.

Український ведучий Слава Дьомін не так давно у своєму Instagram ділився, що у його біографії був такий випадок, коли до нього залицявся відомий чоловік.

Втім, Дьомін навіть натяку не залишив на те, хто б це міг бути. Більш детально про цю історію зі свого життя ведучий розповів у програмі "Слава+" під час розмови зі своєю редакторокою.

Слава зізнався, що він гетеросексуал і досвіду з чоловіками в нього не було. Проте було декілька достатньо відомих чоловіків, які хотіли з Дьоміним мати стосунки.

"Це було двоє чоловіків. Один конкретно пропонував, а інший "підкатував" до мене. Він "підкатував" до того моменту, поки не дізнався, що у мене є дружина. Після цього все. Це був відомий російський губастий стиліст на підборах", - не став Дьомін називати імен, втім натякнув, що це був російський стиліст Сергій Звєрєв.

Сергій Звєрєв

А от більш наполегливим та сміливим у прояві своєї симпатії виявився відомий російський співак, який, за словами Слави, "носить на сцені багато пір'я"

"Це був фінал "Євробачення" у Москві. Тоді ще "Однокласники" були і ми дуже часто в у соцмережі комунікували стосовно пісень, гостьових ефірів. Після фіналу "Євробачення" у Москві, здається, це був 2009 рік. І, значить, десь третя ночі, я сиджу ще за компом, Ксюха (ексдружина – прим.ред.) моя спить поруч. В "Однокласники" приходить повідомлення. Написано було: "По*бемося на Філіпповському?". Я такий: "Що?". Я пишу: "В сенсі?". Мені пишуть: "У прямому. Місце моє". Я це пам'ятаю як зараз. Я пишу: "Вибач, ти, певно помилився, я не по цих справах". І мені відповідають: "Ти мені просто дуже давно подобаєшся" і знову питання стосовно інтиму. Це артист, який носить багато пір'я на собі. На жаль, у мене не збереглася переписка. Так би можна було показати", - розповів Дьомін.

Філіп Кіркоров / Фото: instagram.com/fkirkorov

На запитання редакторки, чому слава боїться відверто сказати, що йдеться про російського співака Філіпа Кіркорова, ведучий відповів:

"Це не боязнь. Це просто може мати вигляд наклепу. Бо в мене ж доказів немає, на жаль. Я не думав, що колись дійду до того, що буду про це говорити. Давай так. Це артист, супер відомий, який на сцені носить пір'я. На російській сцені", - дав прямий натяк Дьомін.

Нагадаємо, не так давно Слава Дьомін показав, як проводить час зі своєю колишньою дружиною Ксенією. Ведучий здивував, чим вони з ексобраницею займаються.

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