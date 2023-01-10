Слава Дьомін шокував зізнанням, як відомий артист пропонував йому одностатеві стосунки

Також шоумен розповів про операції з корекції зору та пригадав, коли почав лисіти.
Телеведучий Слава Дьомін приголомшив прихильників відвертим зізнанням.
Знаменитість у своєму Instagram розповів, що один популярний артист 2009 року пропонував йому вступити в одностатеві стосунки. Їхні зустрічі мали відбутися у знаменитості вдома. Утім, Дьомін гетеросексуал, тому відмовився.
Слава вирішив тримати у секреті ім'я артиста, який пропонував йому стосунки такого типу.
"Це було 2009 року. Він написав мені ще в "Одноклассниках" (ред. - від 2017 року соцмережа заблокована в Україні). Але я відповів: "… вибач, я не по цім справам, я по дівчатах". Він чомусь образився", - шокував ведучий.
Та не лише пікантними подробицями поділився Дьомін. Слава зізнався, що почав лисіти у 22 роки і вкрай комплексував через це.
"Я дуже з цього приводу комплексував. Зачісував ззаду волосся наперед. А потім одного разу спробував поголити голову і зрозумів, що так найкраще. Тепер голю голову щоранку", - поділився Слава.
Також Дьомін поділився, що у дитинстві у нього було дві операції очей. Ведучому виправляли косоокість та поганий зір.
"Я від самого дитинства погано бачив і в мене була косоокість. Доводилося хірургічним шляхом виправляти косоокість. А поганий зір виправив лазерною корекцією три роки тому. І зараз бачу на 100%", - зазначив Слава.
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