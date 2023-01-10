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Слава Дьомін шокував зізнанням, як відомий артист пропонував йому одностатеві стосунки

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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832
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Слава Дьомін шокував зізнанням, як відомий артист пропонував йому одностатеві стосунки

Слава Дьомін / Фото: instagram.com/slavademin_official

Також шоумен розповів про операції з корекції зору та пригадав, коли почав лисіти.

Телеведучий Слава Дьомін приголомшив прихильників відвертим зізнанням.

Знаменитість у своєму Instagram розповів, що один популярний артист 2009 року пропонував йому вступити в одностатеві стосунки. Їхні зустрічі мали відбутися у знаменитості вдома. Утім, Дьомін гетеросексуал, тому відмовився.

Слава вирішив тримати у секреті ім'я артиста, який пропонував йому стосунки такого типу.

"Це було 2009 року. Він написав мені ще в "Одноклассниках" (ред. - від 2017 року соцмережа заблокована в Україні). Але я відповів: "… вибач, я не по цім справам, я по дівчатах". Він чомусь образився", - шокував ведучий.

© instagram.com/slavademin_official
Фото: instagram.com/slavademin_official

Та не лише пікантними подробицями поділився Дьомін. Слава зізнався, що почав лисіти у 22 роки і вкрай комплексував через це.

"Я дуже з цього приводу комплексував. Зачісував ззаду волосся наперед. А потім одного разу спробував поголити голову і зрозумів, що так найкраще. Тепер голю голову щоранку", - поділився Слава.

© instagram.com/slavademin_official
Фото: instagram.com/slavademin_official

Також Дьомін поділився, що у дитинстві у нього було дві операції очей. Ведучому виправляли косоокість та поганий зір.

"Я від самого дитинства погано бачив і в мене була косоокість. Доводилося хірургічним шляхом виправляти косоокість. А поганий зір виправив лазерною корекцією три роки тому. І зараз бачу на 100%", - зазначив Слава.

© instagram.com/slavademin_official
Фото: instagram.com/slavademin_official

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Дата публікації
Перегляди
832
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