Слава Дьомін відверто відповів, чому розлучився після 13 років шлюбу та чи вільне його серце

Український ведучий Слава Дьомін вирішив відповісти на запитання прихильників, зокрема про розлучення з дружиною та нові стосунки.

В Instagram-stories знаменитість поділився, що вони з Ксенією Міщенко почали помічати, що між ними зникло кохання. Пара зрозуміла, що вони лише поважають одне одного. Тому після 13 років шлюбу, Слава та Ксенія прийняли рішення розлучитися.

"На той момент пройшло кохання. Залишилася любов і повага одне до одного. Але я завжди говорю, що розлучення – це круте оновлення двох людей і головне це оновлення правильно використати. І, можливо, можна буде надалі по-новому одне в одного закохатися", - поділився Слава.

Фото: instagram.com/slavademin_official

Цікаво те, що Дьомін зізнався, що нині його серце зайняте. Так, є дівчина, яка подобається ведучому.

"Є дівчина, яка дуже подобається. Особливо її світогляд", - зізнався Дьомін.

Фото: instagram.com/slavademin_official

Цілком можливо, що ведучий має на увазі свою колишню дружину. Раніше Дьомін неодноразово натякав, що вони з Ксенією, можливо, возз'єднають стосунки.

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