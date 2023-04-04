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Слава Дьомін висміяв зірку "Файної Юкрайни" Андрія Молочного, який втік до Москви та підтримав Путіна

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Слава Дьомін висміяв зірку "Файної Юкрайни" Андрія Молочного, який втік до Москви та підтримав Путіна

Актор-зрадник влаштував "істерику" після подій у Києво-Печерській лаврі.

Український шоумен Слава Дьомін відреагував на скандальні заяви актора-втікача Андрія Молочного, який відомий за участю в проєкті "Файна Юкрайна".

Ще до початку повномасштабної війни комік втік до Москви та почав там будувати свою кар'єру, а коли армія РФ розв'язала геноцид українців, Молочний підтримав політику Путіна.

Дьомін вирішив потролити Молочного та висловився про нього на своєму YouTube-каналі.

"Андрію досі ввижаються в Україні нацисти і ще донедавна він чекав, коли до нас прийде "рускій мир". На його сторінках у соціальних мережах пости в найкращих традиціях російської пропаганди... В Києві йому ввижаються натовпи нацистів, винищувати яких він вважає священним обов'язком. А ще кажуть, що Андрійко зараз живе не у своєму рідному Коростені, а в Москві, куди вже давно переїхав. І ось нещодавно Молочний видав нове творіння, цього разу про Києво-Печерську лавру. Андрійко написав, що потрібно зупинитися і не допустити духовної катастрофи, і каже, що він молиться за збереження монастиря", - сказав Дьомін.

Андрій Молочни / ©
Андрій Молочни

Телеведучий пожартував, що акторові вже ввижається щось нереальне, та запропонував все ж спробувати приїхати до Києва, щоб побачити лавру на власні очі.

"У мене таке, відчуття, що під Києво-Печерською лаврою, за словами Андрія, вже стоять крани з великим таким камінням, і готові знищувати Києво-Печерську лавру. Андрію, ми з тобою не знайомі, але прийди і на власні очі подивися, що з лаврою все добре. А, ти ж не можеш, бо ти ж далеко, з Москви не доїдеш тепер в Україну", - пожартував Дьомін.

Зазначимо, що нещодавно актор-зрадник влаштував "істерику" у своїх соцмережах після того, як з Києво-Печерської лаври виселили попів Московського патріархату. Він почав писати про те, що нібито монастир планують знищити, а в січні взагалі заявив, що у нього відібрали "батьківський дім", хоча він сам ще багато років тому втік з батьківщини.

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