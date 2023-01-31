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Слава Дьомін заговорив про кохання між колишніми та показав фото з ексдружиною 15-річної давнини

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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Слава Дьомін заговорив про кохання між колишніми та показав фото з ексдружиною 15-річної давнини

Слава Дьомін з ексдружиною / Фото: instagram.com/slavademin_official

Ведучий зробив неоднозначну заяву.

Ексдружина телеведучого Слави Дьоміни Ксенія Міщенко святкує день народження. Тож, шоумен вирішив привітати колишню.

У своєму Instagram знаменитість присвятив допис Ксенії. Так, він опублікував світлини, на одній із яких зображений з ексдружиною. Знімок був зроблений 15 років тому, навіть Слава постає на ньому з шевелюрою.

Слава Дьомін з колишньою дружиною / © instagram.com/slavademin_official
Слава Дьомін з колишньою дружиною / Фото: instagram.com/slavademin_official

Окрім світлин Дьомін адресував Міщенко неоднозначне привітання. Ведучий написав, що кохання між колишніми існує.

"Кохання між колишніми існує! З днем народження Ксю", - адресував такі слова Слава колишній дружині.

Колишня дружина Слави Дьоміна / © instagram.com/slavademin_official
Колишня дружина Слави Дьоміна / Фото: instagram.com/slavademin_official

Нагадаємо, Слава Дьомін заявив про розлучення з Ксенією Міщенко 2021 року. У шлюбі вони прожили 13 років. Утім, після цього Дьомін неодноразово заявляв, що є надія на примирення з колишньою. Ба більше, ведучий вірить, що кохання можна повернути.

Однак, нещодавно учасниця "Холостяка-12" Аліна Єршов заявила, що Дьомін її кликав на побачення. Тим часом симпатію ведучий проявив до дівчини ще на пост-шоу проєкту.

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Дата публікації
Перегляди
385
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