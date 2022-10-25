Слава Дьомін заступився за Віру Брежнєву і розповів, як вона допомагає Україні

Ведучий відповів на хейт, який посипався на співачку після виходу її дуетної українськомовної пісні.

Український ведучий Слава Дьомін заступився за співачку Віру Брежнєву.

Зокрема, після виходу українськомовної композиції Брежнєвої у дуеті з TAYANNA на Віру посипався хейт. Користувачі дорікнули артистці за інтерв'ю 2019 року, де вона говорить, що не вважає себе українською співачкою.

Дьомін, який особисто знайомий з Брежнєвою, заступився за неї. Зокрема, він розповів, що Віра активно допомагає Україні, і робила це ще до початку повномасштабної війни.

"Я особисто знайомий з Вірою Брежнєвою і точно знаю, що вона підтримує Україну від першого дня і багато робить для України й українців. І до 24 лютого вона це робила, і після 24 лютого", – розповів ведучий у своєму шоу "Слава ПРО".

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Дьомін зізнався, що неодноразово говорив Вірі, аби вона не тримала свою допомогу в таємниці. Утім, за словами ведучого, Брежнєва не з тих людей, які будуть про це розповідати.

"Єдине, на чому я постійно наголошую Вірі, що про це треба говорити. Але є такі артисти, які не люблять понтуватися своїми вчинками. Просто тихенько роблять, що вважають за потрібне, і все, а потім, до речі, за це отримують незаслужений хейт", - додав знаменитість.

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Ведучий також наперед відповів хейтерам, які напишуть, що він захищає Віру, адже вона його подруга.

"Я знаю, що деякі зараз напишуть, що я відбілюю свою подругу. Це ваше право так думати, так само як моє право говорити те, що я вважаю", – додав Дьомін.

Нагадаємо, нещодавно росЗМІ заявили, що Брежнєва нібито продовжує заробляти кроваві рублі. Ба більше, за інформацією пропагандистів, Віра цього літа приїжджала до Москви, аби перевірити, як справи з її бізнесом.

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