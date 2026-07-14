Слава Дьомін купив нове авто за понад 30 тис. доларів і шокував, як його старе пошкодила ракета

Слава Дьомін / © instagram.com/slavademin_official

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Український інтерв’юер Слава Дьомін розсекретив купівлю авто за понад 30 тисяч доларів.

У ведучого тепер новий позашляховик. Щоправда, шоумен купив автомобіль, який вже був у використанні. Машина обійшлась Славі Дьоміну в понад 30 тисяч доларів. Проте на проєкті «Ранок у великому місті» інтерв’юер зізнається, що купив авто в кредит, який зараз виплачує.

«Минулий позашляховик я брав у кредит, я його виплатив. Цей також у мене в кредиті, ще поки що не виплатив. Б/в у мене автомобіль, тому він коштує понад 30 тисяч доларів», — зізнався ведучий.

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Слава Дьомін / © instagram.com/slavademin_official

Старе авто Слава Дьомін хотів продати. Ведучий віддав його на СТО, однак поруч із цим місцем був приліт балістичної ракети. Врешті, автомобіль шоумена пошматувало уламками. Слава Дьомін то продав старий позашляховик, але у два рази дешевше, аніж спочатку збирався.

«З приводу цих прильотів… У мене просто історія була з минулим авто… Ми мали його продати, воно стояло на СТО. Поруч із СТО прилетіла балістика. Дуже сильно мені посікло те авто, тому ми продали його у два рази дешевше», — зізнався ведучий.

Нагадаємо, нещодавно співак Віталій Козловський став власником розкішного авто за майже 3 мільйони гривень. Артист придбав позашляховик BMW X5 2023 року випуску.

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