Слава Дьомін різко пройшовся по Івану Дорну після його неоднозначного інтерв’ю з росіянином

Слава Дьомін та Іван Дорн

Реклама

Український ведучий Слава Дьомін прокоментував позицію співака Івана Дорна, який продовжує співати російською та виступати для російської аудиторії.

Так, Дьомін відреагував на нещодавнє інтерв’ю Івана Дорна, яке артист дав російському блогеру Юрію Дудю. Після розмови виконавця з Дудем Мережу сколихнули його слова про мову — співак зізнався, що не планує повністю переходити на українську, готує російськомовний альбом і продовжує працювати для російської аудиторії.

У своїх соцмережах знаменитість різко висловився щодо поведінки Дорна. За словами ведучого, артист живе у своєму уявному світі, бо вважає себе винятковим виконавцем.

Реклама

"До Дорна можна ставитися по-різному, але я, знаючи Івана, думаю, що він просто живе у своєму світі й не має наміру підлаштовуватись, бо вважає себе нішевим артистом. Хоча, думаю, що ця публічна двомовність або російськомовність не додає йому балів серед українського слухача", — поділився Дьомін.

Слава Дьомін та Іван Дорн

Також телеведучий припустив, що зараз Іван фокусується саме на російськомовних слухачах, які не підтримують політику Кремля: "Мені здається, що Дорн не надто розраховує на українську аудиторію. Його стратегія — це російськомовні люди, які не підтримують політику російської влади".

Нагадаємо, нещодавно Слава Дьомін зізнався, з ким з українських зірок йому було найважче спілкуватися під час інтерв’ю. Ба більше, одна з гостей навіть довела його до нервового зриву.