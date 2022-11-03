Слава Фролова порівняла російських військових, які пускають ракети по Україні, із працівниками Освенцима

Українська телеведуча Слава Фролова порівняла російських військових, які направляють ракети по українських містах, із працівниками нацистського концтабора Освенцим.

На своїй сторінці в Instagram ведуча поділилася промовистим фотоколажем, на одній половині якого були зображені росіяни, а на іншій - працівники концтабору на відпочинку.

"Це просто робота" На першому фото - путінські військові, які випускають смертоносні ракети містами України, де живуть наші діти, брати, сестри, батьки, друзі, колеги. На другій фотографії - співробітники Освенцима", - підписала кадри Фролова.

Коментатори у Мережі також не побачили жодної різниці між російськими окупантами та безжалісними вбивцями з Аушвіцу.

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