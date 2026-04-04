Слава Камінська чесно назвала причину розлучення з пластичним хірургом і де він живе під час війни

Розлучення зірки з Едгаром Камінським і її розрив з Вікторією Смеюхою мають дещо спільне.

Слава й Едгар Камінські / © instagram.com/babaslavka

Українська співачка, ексучасниця гурту «НЕАНГЕЛИ» Слава Камінська відверто розповіла про справжні причини розлучення з пластичним хірургом Едгаром Камінським, з яким до 2019 року п’ять років була у шлюбі.

За словами артистки, ключовим фактором став конфлікт амбіцій і популярності. Вона зізнається, що у їхніх стосунках не було балансу, адже обидва партнери мали сильне его і активно розвивалися у своїх сферах. Ба більше, Слава додає, що схожа причина передувала і її припиненню дуету «НЕАНГЕЛИ».

«Було багато его. І в одного, і в другого. Дві зірки на квадратний метр — це дуже багато. Те саме, що у мене було з Вікою», — провела паралель співачка, маючи на увазі свою колишню колегу по дуету Вікторію Смеюху.

Слава та Едгар Камінські / © instagram.com/edgar_kaminskyi

Вона додала, що стрімке зростання популярності її ексчоловіка лише загострило ситуацію: у певний момент у парі стало «тісно». При цьому життєві пріоритети також розійшлися — для Слави Камінської на першому місці була сім’я, тоді як Едгар Камінський обирав роботу. Про це зірка розповіла в інтерв’ю Наталії Влащенко.

Попри розлучення, співачка запевняє, що не шкодує про минуле. Ба більше, зараз вона пишається стосунками, які їй вдалося зберегти з Едгаром заради виховання двох спільних дітей. Також Слава розсекретила, що під час війни Едгар Камінський живе та працює в Італії. За словами артистки, до нього продовжують їздити клієнти, однак вона припускає, що рівень доходів там може бути нижчим, ніж був в Україні через високі податки.

«Чесно, не шкодую. Бачу, як він спілкується з дітьми, і мені цього достатньо. Ми нормально обговорюємо питання щодо дітей. Я безмежно вдячна за те, що у нас такі діти від великого кохання. Він живе в Італії. До нього дуже багато хто літає. Мені здається, що в Україні цей бізнес приносить більше грошей, ніж у Європі, де високі податки», — додала зірка.

