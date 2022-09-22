Слава Камінська довела до сліз емоційним відео про війну, в якому вперше зняла своїх дітей

Трек "Додому" був написаний Славою Камінською ще навесні, просто в машині – дорогою, тікаючи від війни. Однак на створення екранізації не вистачило емоційного ресурсу співачки.

Через війну, творчість ніби зупинилась… І кожен потрапив до своєї емоційної ями або впав у депресію. Кожна жінка переживає тугу за рідним домом, безвихідь від ситуації, коли необхідно залишити рідних, друзів, своє звичне життя, дім, та віддалитись за сотні кілометрів, щоб зберегти життя доньки і сина. Залишившись абсолютно самотніми – без родини та підтримки своїх чоловіків, які боронять нашу країну.

Майже на пів року акаунт Слави Камінської з мільйоном підписників в Instagram був заблокований за відверті публікації про вторгнення рф в Україну. Багато негативу та складні події зупинили творчість артистки. Слава перестала творити, проживала депресію, втому та виснаження.

Нещодавно, Камінська зустріла українських дівчат закордоном. Так, об'єднавшись в переживаннях та емоціях, народилось зворушливе відео на пісню "Додому". Цю роботу, яка об'єднує кожне материнське серце, тугу за рідною землею, безвихідність та віру в світле майбутнє – не можливо дивитися без сліз.

"Вперше з початку повномасштабного вторгнення рф моя стрічка переповнена хорошими новинами, адже нарешті наші захисники, наші рідні хлопці та дівчата повернулись з російського полону "Додому"! Дякую кожному, хто боронить нашу землю і наближає момент, коли всі українці зможуть повернутися до рідної домівки. Завдяки вам, сьогодні я готова поділитись своєю історією, своїм болем та переживаннями. Інколи є те, що не можливо описати словами. Це – ніби сповідь, в якій зібрані найсокровенніші переживання. Я вперше настільки відверта з вами", - ділиться співачка.

В планах артистки випустити перший повністю українськомовний альбом, зібравши найсильніші емоції, пережиті жінками під час війни.

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