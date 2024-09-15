Слава Камінська майстерно відповіла на закиди, що її чоловік молодший за неї: "Можу собі дозволити"

Артистка також розповіла про фінанси у їхній родині.
Українська співачка Слава Камінська після офіційного підтвердження свого третього заміжжя отримала чимало запитань від юзерів.
Зокрема, у Мережі припустили, що чоловік артистки набагато молодше за неї, судячи з їхнього фото. На цей коментар Камінська у своєму фотоблогу відповіла з гумором і зазначила, що попри вік обранця він її фінансово забезпечує.
"А чому б ні? Йому вчора виповнилося 19 років. Можу собі дозволити. А найобразливіше, що це не я його утримую, а він мене. Зараз я тільки витрачаю", - відповіла Слава.
Також співачка поділилася своїми планами на майбутнє. Знаменитість заявила, що поруч з третім чоловіком вже готова до поповнення у родині й дуже хоче народити ще одного малюка.
Зазначимо, Слава Камінська не надто охоче ділиться подробицями особистого життя й не розповідає про третій шлюб. Так само ретельно вона приховує обличчя та ім'я коханого. Тож, прихильники співачки досі не знають, хто є її обранцем. Втім, виконавиця все ж розповіла, що познайомилися вони просто на вулиці й чоловік має естонське коріння.
Нагадаємо, нещодавно відьма Марія Тиха поділилася подробицями про романи Лесі Нікітюк і які проблеми у неї можуть виникати у стосунках з чоловіками.
Читайте також:
- Тарас Тополя висловився про ставлення до Винника й пояснив свою позицію: "Буду вітатися"
- Лілія Ребрик показала перше досягнення 6-місячної доньки та як вітала її зі святом: "Не віриться"
- Леся Нікітюк показалася вдома у батьків і розповіла, як з мамою та племінницею час проводить