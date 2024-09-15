Слава Камінська майстерно відповіла на закиди, що її чоловік молодший за неї: "Можу собі дозволити"

Українська співачка Слава Камінська після офіційного підтвердження свого третього заміжжя отримала чимало запитань від юзерів.

Зокрема, у Мережі припустили, що чоловік артистки набагато молодше за неї, судячи з їхнього фото. На цей коментар Камінська у своєму фотоблогу відповіла з гумором і зазначила, що попри вік обранця він її фінансово забезпечує.

"А чому б ні? Йому вчора виповнилося 19 років. Можу собі дозволити. А найобразливіше, що це не я його утримую, а він мене. Зараз я тільки витрачаю", - відповіла Слава.

Слава Камінська / Фото: instagram.com/babaslavka

Слава Камінська / Фото: instagram.com/babaslavka

Також співачка поділилася своїми планами на майбутнє. Знаменитість заявила, що поруч з третім чоловіком вже готова до поповнення у родині й дуже хоче народити ще одного малюка.

Слава Камінська / Фото: instagram.com/babaslavka

Зазначимо, Слава Камінська не надто охоче ділиться подробицями особистого життя й не розповідає про третій шлюб. Так само ретельно вона приховує обличчя та ім'я коханого. Тож, прихильники співачки досі не знають, хто є її обранцем. Втім, виконавиця все ж розповіла, що познайомилися вони просто на вулиці й чоловік має естонське коріння.

Нагадаємо, нещодавно відьма Марія Тиха поділилася подробицями про романи Лесі Нікітюк і які проблеми у неї можуть виникати у стосунках з чоловіками.

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