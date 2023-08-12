Слава Камінська на новому фото показалася в обіймах свого бойфренда-іноземця

Українська співачка Слава Камінська поділилася новою світлиною зі своїм загадковим бойфрендом.

Виконавиця показалася в обіймах свого коханого-іноземця на чорно-білому фото, яке опублікувала у своїх Instagram-stories. Слава ніжно притулилася до плеча обранця та дивилася в камеру. Щоправда, побачити обличчя таємничого бойфренда Камінської фани так і не змогли, адже співачка закрила його.

"Коротко про головне", - підписала фото Слава.

Слава Камінська з бойфрендом / Фото: instagram.com/babaslavka

Також співачка додала посилання на пісню російського коміка Семена Слєпакова "Секс с женой" на його YouTube-каналі.

До речі, останнім часом Слава у своїх соцмережах почала натякати на новий етап у стосунках з коханим. Виконавиця називає свого обранця "чоловіком" та вочевидь, вже живе разом з ним. Наприклад, нещодавно Слава показала, якими українськими стравами тішить іноземця та пожартувала, чому він може відправити її назад до мами.

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