Слава Камінська на рідкісному фото показалася в обіймах коханого-іноземця

Також артистка привітала свого обранця з важливим святом.

Українська співачка Слава Камінська повідомила про свято в її родині.

Коханий виконавиці святкує день народження. Тож, з нагоди свята артистка присвятила бойфренду допис в Instagram. Зокрема, Слава зазначила, що їй неабияк пощастило зустріти такого коханого

"Щастить же ж людям іноді, як мені, наприклад. З днем народження, коханий!" – звернулася до обранця Камінська.

Окрім того, співачка опублікувала рідкісне фото зі своїм бойфрендом. На знімку чоловік обіймав виконавицю, а та робила селфі. Щоправда, обличчя коханого Слава поки не квапиться показувати, а приховує його смайликом.

Слава Камінська з коханим / Фото: instagram.com/babaslavka

Тим не менш, чимало прихильників привітало виконавицю, а деякі навіть встигли пожартувати, що вона зустрічається зі "смайликом": "Відомі люди - дивні, як воно бути в стосунках зі смайликом?", "Вітаю!", "З іменинником, будьте щасливі".

Нагадаємо, нещодавно співачка Аліна Гросу розповіла про свого загадкового коханого. Артистка зізналась, чому в них виникають сварки та через що він ображається на неї.

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