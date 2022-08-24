Слава Камінська наразилася на критику за привітання з Днем Незалежності у бікіні

Відома співачка Слава Камінська оригінально привітала Україну з Днем Незалежності, втім, не всі оцінили це.

Сьогодні, 24 серпня, вся Україна, попри складнощі, святкує День Незалежності.

Українці, які нині перебувають за кордоном, теж не забувають про свято їхньої країни. Зокрема, співачка Слава Камінська, яка нині в Нідерландах, теж вирішила оригінально привітати з Днем Незалежності.

В Instagram артистка опублікувала фото, на якому позує у дзеркалі в синьо-жовтому бікіні. Виконавиця зазначила, що цей знімок, першою чергою, адресований ЗСУ, адже завдяки ним Україна зараз - вільна країна.

Слава Камінська / Фото: instagram.com/slava_kaminska

"Саме це фото я робила, першою чергою, для ЗСУ! Хлопці, бо тільки завдяки вам у нас є можливість дихати вільно в нашій Незалежній Україні! Зі святом! З вірою в Україну! ЗСУ та перемогу!" - зазначила Слава.

Втім, таке оригінальне привітання Камінської оцінили не всі. У коментарях під дописом знаменитості почали писати, що її фото недоречне.

Фото не для ЗСУ, а для показухи

Зовсім недоречно. На жаль, в Україні війна ще триває та гинуть прості мирні люди!

Прапор на сраці

Якось це все гидко!

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