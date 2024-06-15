Слава Камінська назвала діагноз 8-річної доньки після її появи у лікарні

Артистка розповіла про самопочуття Лаури.
Українська співачка Слава Камінська розсекретила, що трапилося з її 8-річною донькою Лаурою.
Так, нещодавно зірка оприлюднила фото з донечкою у лікарні з катетером у руці за кордоном. Це змусило фанів неабияк хвилюватися. Тож, Слава у своєму фотоблогу розповіла, що Лауру госпіталізували після діагностування у неї пневмонії. Як зізнається виконавиця, важку недугу спричинив вірус. І тому закликала всіх бути обачними.
"Пневмонія – жахлива річ . Будьте обережні. Тепер існує якийсь вірус, який викликає пневмонію", - розповіла Слава.
Також Камінська показала доньку й повідомила, що вона почувається вже значно краще та її навіть виписали з лікарні. Щоправда, тепер на Лауру чекає домашнє лікування й поступове відновлення.
"Слава Богу, Лаура одужує, нас виписали з лікарні і ми вдома приймаємо антибіотики", - додала зірка.
Зазначимо, від початку повномасштабної війни Слава Камінська разом з донькою та сином Леонардом проживає за кордоном.
Нагадаємо, нещодавно співак Володимир Дантес також поскаржився на погіршення здоров'я й розповів про свої симптоми.
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