Слава Камінська ніжно привітала свого сина з днем народження та показала його архівні фото

На одному з кадрів з'явився навіть ексчоловік Слави з їхніми дітьми.
Українська співачка Слава Камінська повідомила, що сьогодні, 12 грудня, її сину Лео виповнилося 9 років.
З нагоди свята зірка присвятила Лео допис в Instagram і показала, як дорослішав її син. Зокрема, фото були зробленими у різний період життя хлопця.
У серії світлин можна побачити не лише сина, але й доньку Лауру. Діти від попереднього шлюбу позували на різноманітних локаціях.
До слова, навіть після розлучення зі своїм ексчоловіком Едгаром Камінським Слава не забуває про нього як тата для її дітей. Так, з-поміж безлічі світлин можна знайти одну, де Едгар разом з дітьми перебуває на відпочинку. Батько з сином та донькою попозували на узбережжі.
"З днем народження, синочку", - замилувала підписом знаменитість.
До того ж Слава показала, яким був святковий торт на дні народження Лео.
Під публікацією співачки знайшлося багато фанів, які розділили свято разом з родиною. Так, юзери написали багато зворушливих слів. Деякі ж не були красномовними, натомість вони залишили смайлики у формі сердечок.
- Вітаємо батьків та чудового Лео!
- З днем народження! Які ж гарні дітки
- Вітаю синочка з днем народження. Мирного неба, щасливого дитинства
Нагадаємо, нещодавно співачка Слава Камінська розповіла про ще одне важливе свято. Таємний коханий виконавиці відсвяткував своє день народження і з'явився на селфі артистки.
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