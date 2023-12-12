Слава Камінська ніжно привітала свого сина з днем народження та показала його архівні фото

На одному з кадрів з'явився навіть ексчоловік Слави з їхніми дітьми.

Українська співачка Слава Камінська повідомила, що сьогодні, 12 грудня, її сину Лео виповнилося 9 років.

З нагоди свята зірка присвятила Лео допис в Instagram і показала, як дорослішав її син. Зокрема, фото були зробленими у різний період життя хлопця.

Син Слави Камінської / Фото: instagram.com/babaslavka

Син Слави Камінської / Фото: instagram.com/babaslavka

Син Слави Камінської / Фото: instagram.com/babaslavka

У серії світлин можна побачити не лише сина, але й доньку Лауру. Діти від попереднього шлюбу позували на різноманітних локаціях.

Син і донька Слави Камінської / Фото: instagram.com/babaslavka

Син Слави Камінської / Фото: instagram.com/babaslavka

Син і донька Слави Камінської / Фото: instagram.com/babaslavka

До слова, навіть після розлучення зі своїм ексчоловіком Едгаром Камінським Слава не забуває про нього як тата для її дітей. Так, з-поміж безлічі світлин можна знайти одну, де Едгар разом з дітьми перебуває на відпочинку. Батько з сином та донькою попозували на узбережжі.

Ексчоловік Слави Камінської з їхніми дітьми / Фото: instagram.com/babaslavka

"З днем народження, синочку", - замилувала підписом знаменитість.

До того ж Слава показала, яким був святковий торт на дні народження Лео.

Син Слави Камінської / Фото: instagram.com/babaslavka

Під публікацією співачки знайшлося багато фанів, які розділили свято разом з родиною. Так, юзери написали багато зворушливих слів. Деякі ж не були красномовними, натомість вони залишили смайлики у формі сердечок.

Вітаємо батьків та чудового Лео!

З днем народження! Які ж гарні дітки

Вітаю синочка з днем народження. Мирного неба, щасливого дитинства

Син і донька Слави Камінської / Фото: instagram.com/babaslavka

Нагадаємо, нещодавно співачка Слава Камінська розповіла про ще одне важливе свято. Таємний коханий виконавиці відсвяткував своє день народження і з'явився на селфі артистки.

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