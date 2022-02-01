Слава Камінська перефарбувалася в білявку та зробила каре: фото

Артистка змінила свій імідж.
Відома українська співачка Слава Камінська наважилася на зміни в образі.
Виконавиця перефарбувала руде волосся та стала білявкою. Також екссолістка "НЕАНГЕЛІВ" вирішила позбутися довгого волосся і відрізала каре. "Нову" себе зірка показала у фотоблогу. Слава розмістила фото та відео у сторіз свого Instagram.
Що думають про таке перевтілення прихильники артистки, поки що невідомо. Втім, сама знаменитість не може натішитися своєму відображенням у дзеркалі.
"Боже, ну яка красива! Гарна, як машина пожежна", – прокоментувала вона.
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