Слава Камінська перефарбувалася в білявку та зробила каре: фото

Артистка змінила свій імідж.

Відома українська співачка Слава Камінська наважилася на зміни в образі.

Виконавиця перефарбувала руде волосся та стала білявкою. Також екссолістка "НЕАНГЕЛІВ" вирішила позбутися довгого волосся і відрізала каре. "Нову" себе зірка показала у фотоблогу. Слава розмістила фото та відео у сторіз свого Instagram.

Слава Камінська / instagram.com/babaslavka

Слава Камінська / instagram.com/babaslavka

Що думають про таке перевтілення прихильники артистки, поки що невідомо. Втім, сама знаменитість не може натішитися своєму відображенням у дзеркалі.

"Боже, ну яка красива! Гарна, як машина пожежна", – прокоментувала вона.

Слава Камінська / instagram.com/babaslavka

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