Слава Камінська підтвердила, що вирвала волосся Смеюсі та пояснила свою агресію

Артистка зізналася, що підіймала руку на Віку.

Колишня учасниця гурту "НЕАНГЕЛИ" Слава Камінська підтвердила звинувачення своєї ексколеги Вікторії Смеюхи в побитті.

Так, нещодавно Віка заявила, що Слава постійно її намагалась принизити і бувало й таке, що вона починала бійку та виривала їй волосся.

В інтерв'ю Славі Дьоміну артистка описала ситуацію, коли вона вирвала їй пасма. Виконавиця пояснила, що її дратували постійні спізнення Смеюхи. І от, за її словами, коли Віка спізнилася на більш ніж пів години на корпоратив, терпець Камінській увірвався. Свої дії вона пояснила тим, що вона була при надії на великому терміні.

Гурт "НЕАНГЕЛИ" / instagram.com/neangely.official

"Слава була на 8 місяці вагітності, і почала це не Слава. Навіщо битися з вагітною жінкою? Ні, полізла битися я, після того, як Віка запізнилася на 40 хвилин. Я з великим животом сиджу в машині, їхати хрін знає куди. Я сказала: "Май повагу до мого стану". Вона відповіла: "А що вагітність – хвороба?". Я розумію, що людина, яка не знає, що таке гормональні сплески… Я кажу: "Ще раз таке скажеш – дам у диню", – а вона у відповідь: "Я тобі дам, бо я сильніша". Ну а далі я вже не пам'ятаю, у мене штора впала", – пригадала зірка.

Також вона додала, що очевидцями події стали її колишній чоловік Едгар та кума. Втім, Камінська зазначила, що зараз, мабуть, би так не вчинила.

Крім того, знаменитість пригадала, що під час іншої бійки з Вікою в автобусі хтось з них випадково вибив зуб візажисту, який намагався їх розборонити.

Гурт "НЕАНГЕЛИ" / instagram.com/neangely.official

Слава додала, що їй не хотілось би запам'ятатися слухачам скандалами з ексколегою. А щодо публічного конфлікту, то на думку зірки, Смеюсі варто було б поговорити з нею особисто, а не давати інтерв'ю. Але співачка переконана, що ці висловлювання і зухвалі витівки, як торт із зображенням Слави, обумовлені наближенням дати прем'єри нової пісні Віки. На думку Камінської, так Смеюха привертає до себе увагу перед релізом.

Гурт "НЕАНГЕЛИ" / instagram.com/neangely.official

Зауважимо, невдовзі Вікторія дала інтерв'ю програмі "Не бреши мені", де визнала, що у той фатальний вечір, коли їй вирвали волосся, вона все ж запізнилася. Але, зі слів артистки, вона одразу перепросила, а Слава на неї напала.

"Визнаю, я запізнилася. Мені було сказано у відповідь багато слів, що ти не поважаєш, навіщо це робиш. Я сказала, що це більше не повториться і думала на цьому і закінчиться розмова. Тоді й сталося рукоприкладство. Мене тоді Слава почала тягнути за волосся. У мене голова боліла ще тиждень після цього", – сказала вона.

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