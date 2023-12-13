Слава Камінська після гучних конфліктів неочікувано звернулася до ексколеги Віки Смеюхи

Українська співачка Слава Камінська неочікувано звернулася до своєї колишньої колеги з гурту "НЕАНГЕЛИ" Віки Смеюхи.

У своєму Instagram виконавиця опублікувала їхнє спільне фото. Слава привітала Віку з днем народження та зазначила, що емоції вщухають, а час змінюється. За словами Камінської, нині вона пам'ятає лише про позитивні моменти, які були пов'язані зі Смеюхою.

Слава Камінська та Вікторія Смеюха / Фото: instagram.com/babaslavka

Таким чином співачка зазначила, що їхні давні конфлікти вже в минулому, нині вони перебувають у дружніх стосунках та не тримають одна на одну зла.

"Випадковості не випадкові, так само як і люди в моєму житті. Грудень виявився надто іменинним. Я пам'ятаю, як говорила, коли ми з тобою були в сварці, Леону, який перебував ще в животі, народишся 13 грудня, віддам тебе Віці. Досі запитує, як ти! Емоції вщухають, часи змінюються, життя диктує нам свої умови, але я пам'ятаю лише найкраще. З днем народження тебе", - написала співачка.

Слава Камінська та Вікторія Смеюха / Фото: instagram.com/neangely.official

Зазначимо, Слава Камінська та Віка Смеюха 15 років працювали разом у колективі "НЕАНГЕЛИ". Після розпаду гурту, а це сталося 2021 року, між співачками виник гучний конфлікт. Смеюха розповіла, що терпіла аб'юз із боку Камінської. Ба більше, діло навіть доходило до кулаків. Тим часом сама Слава назвала Віку "тупою" та "без мізків". Однак, схоже, їхній конфлікт вже в минулому.

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