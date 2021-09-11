Слава Камінська поділилася архівними фото, на яких в неї брови-ниточки та яскраве волосся

Слава Камінська поділилася архівними фото, на яких в неї брови-ниточки та яскраве волосся

Артистка показала, який вигляд мала в молодості.

Українська співачка Слава Камінська, яка нещодавно у тигровому купальнику випнула відфотошоплені пишні сідниці, вирішила поділитися архівними світлинами.

Так, на сторінці в Instagram зірка опублікувала знімки, на яких вона показала, який вигляд мала в молодості. На фото зірка постає з яскравим рудим волоссям, а також бровами-ниточками.

Слава Камінська з яскравим рудим волоссям / instagram.com/babaslavka

Зірка одягнута у рвані джинси, клітчасту сорочку та світлі кросівки, а на одній світлині артистка тримає в руці цигарку. Також знаменитість позувала перед камерою з досить яскраво нафарбованими очима.

Слава Камінська в молодості / instagram.com/babaslavka

Коли саме були зроблені світлини, Слава вирішила не говорити. Натомість запропонувала фанам самим здогадатися.

"Вгадайте рік по бровах", - пожартувала виконавиця.

І шанувальники намагалися відгадати. Зокрема серед варіантів були такі:

А хто його знає! Я й у 2021 році з такими ходжу!

Та це торішня, що там вгадувати!

До нашої ери!

Нагадаємо, зараз Слава Камінська однозначно має інший вигляд. В неї струнка фігура й приваблива зовнішність. І нещодавно вона продемонструвала це, влаштувавши відвертий фотосет.

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