Слава Камінська показала кумедні фото з дітьми та подякувала своєму ексчоловіку

Зірка привітала свою донечку з днем народження.
Співачка Слава Камінська повідомила про свято у її родині.
Так, донечка зірки сьогодні, 6 грудня, святкує день народження. Дівчинці виповнюється шість рочків. З цієї нагоди артистка вирішила публічно привітати свою крихітку.
У своєму Instagram виконавиця опублікувала різні кумедні світлини, на яких зображена вона, Леонард, Лаура та Едгар. Окрім того, знаменитість зворушливо звернулася до своєї донечки.
"Я іноді не вірю, що ти — моя дочка, тому що таких, як ти, потрібно заслужити, виплакати. Якщо ангели на землі є, то ти одна з них. З днем народження! Живи, люби та веселись, і продовжуй тішити світ своєю добротою та харизмою", - зворушливо звернулась до доньки співачка.
До речі, зірка також не забула й про свого ексчоловіка, Едгара Камінського. Вона зазначила, що завжди буде вдячною йому за дітей.
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