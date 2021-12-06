Слава Камінська показала кумедні фото з дітьми та подякувала своєму ексчоловіку

Зірка привітала свою донечку з днем народження.

Співачка Слава Камінська повідомила про свято у її родині.

Так, донечка зірки сьогодні, 6 грудня, святкує день народження. Дівчинці виповнюється шість рочків. З цієї нагоди артистка вирішила публічно привітати свою крихітку.

Донька Слави Камінської / instagram.com/babaslavka

У своєму Instagram виконавиця опублікувала різні кумедні світлини, на яких зображена вона, Леонард, Лаура та Едгар. Окрім того, знаменитість зворушливо звернулася до своєї донечки.

Донька Слави Камінської / instagram.com/babaslavka

"Я іноді не вірю, що ти — моя дочка, тому що таких, як ти, потрібно заслужити, виплакати. Якщо ангели на землі є, то ти одна з них. З днем народження! Живи, люби та веселись, і продовжуй тішити світ своєю добротою та харизмою", - зворушливо звернулась до доньки співачка.

Донька Слави Камінської з татом / instagram.com/babaslavka

До речі, зірка також не забула й про свого ексчоловіка, Едгара Камінського. Вона зазначила, що завжди буде вдячною йому за дітей.

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