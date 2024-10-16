Слава Камінська показала підрослих дітей від ексчоловіка і розкрила свої помилки у материнстві

Співачка Слава Камінська вперше за тривалий час показала помітно підрослих дітей від ексчоловіка, пластичного хірурга Едгара Камінського.

Знімками з сином та донькою виконавиця поділилася у фотоблогу. Артистка зізналась, що припустилася однієї з помилок у материнстві. Співачка говорить, що не помітила та упустила момент, як Леонард та Лаура швидко подорослішали. Слава Камінська чудово пам'ятає дітей ще зовсім маленькими. Артистці тоді здавалося, що це ще триватиме довго. Утім, такі моменти залишилися лише в пам'яті.

Донька Слави Камінської / Фото: instagram.com/babaslavka

"Пам'ятаю, як їхні маленькі долоні вміщалися в моїй руці, як вони тихо дихали поряд уві сні, як в їхніх очах відбивався весь світ, коли вони дивилися на мене. А зараз дивлюся на них — вони ще діти, але вже такі мудрі, з власними думками та мріями. І раптом усвідомлюєш: ті моменти, коли вони були зовсім маленькими, залишилися десь у минулому, відлунням у пам'яті. Тоді здавалося, що все це лише початок", - ділиться співачка.

Слава Камінська говорить, що отримала цінний урок – треба жити в моменті, а не в минулому чи майбутньому. Тож, виконавиця наразі саме це й робить. Артистка насолоджується кожною хвилиною, проведеній разом із дітьми.

Син Слави Камінської / Фото: instagram.com/babaslavka

"Тепер розумію, що надто часто дивилася на годинник і надто рідко в їхні очі. Але зараз я тут. Навчаюся бути в моменті, жити не в минулому і не в майбутньому, а тут і зараз. Вчуся радіти їхньому сміху, їхнім жартам, їхньому відкриттю цього світу. Час не повернути, але він вчить нас важливому. І, напевно, це один із найдорожчих уроків, які я отримала", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно акторка Олена Кравець ділилася рідкісними кадрами з дітьми. Артистка показувала, як із двійнятами проводить час вдома.

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