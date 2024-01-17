Слава Камінська показала романтичне фото зі своїм коханим та розсекретила його ім'я

Українська співачка Слава Камінська вперше за тривалий час показалася зі своїм коханим.

До слова, виконавиця відпочивала на острові Тенерифе. Виявилося, компанію у відпустці їй склав коханий, якого вона ретельно приховує.

Слава про це повідомила, коли вже поверталася з острова. Артистка у своєму Instagram опублікувала кадр, де вони з чоловіком зображені в літаку. На знімку Слава поклала голову на плече обранця, а той, своєю чергою, схилився до неї.

Слава Камінська з бойфрендом / Фото: instagram.com/babaslavka

Обличчя чоловіка Камінська не квапиться показувати. А от як його звати - Слава випадково розсекретила. На одному з відео, яке раніше публікувала артистка, вона назвала загадкового обранця "чоловіком" та звернулася до нього на ім'я Олексій.

Слава Камінська / Фото: instagram.com/babaslavka

Зазначимо, вперше Слава Камінська зізналась, що не самотня, у квітні минулого року. Щоправда, тоді артистка переконувала, що її бойфренд – іноземець.

Нагадаємо, а от актор Дмитро Ступка свою кохану не приховує. Нещодавно артист показував, як у США відсвяткував день народження обраниці.

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