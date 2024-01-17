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Слава Камінська показала романтичне фото зі своїм коханим та розсекретила його ім'я

Слава Камінська показала романтичне фото зі своїм коханим та розсекретила його ім'я

Слава Камінська / Фото: instagram.com/babaslavka

Артистка разом із бойфрендом відпочивала на острові Тенерифе.

Українська співачка Слава Камінська вперше за тривалий час показалася зі своїм коханим.

До слова, виконавиця відпочивала на острові Тенерифе. Виявилося, компанію у відпустці їй склав коханий, якого вона ретельно приховує.

Слава про це повідомила, коли вже поверталася з острова. Артистка у своєму Instagram опублікувала кадр, де вони з чоловіком зображені в літаку. На знімку Слава поклала голову на плече обранця, а той, своєю чергою, схилився до неї.

Слава Камінська з бойфрендом / © instagram.com/babaslavka
Слава Камінська з бойфрендом / Фото: instagram.com/babaslavka

Обличчя чоловіка Камінська не квапиться показувати. А от як його звати - Слава випадково розсекретила. На одному з відео, яке раніше публікувала артистка, вона назвала загадкового обранця "чоловіком" та звернулася до нього на ім'я Олексій.

Слава Камінська / © instagram.com/babaslavka
Слава Камінська / Фото: instagram.com/babaslavka

Зазначимо, вперше Слава Камінська зізналась, що не самотня, у квітні минулого року. Щоправда, тоді артистка переконувала, що її бойфренд – іноземець.

Нагадаємо, а от актор Дмитро Ступка свою кохану не приховує. Нещодавно артист показував, як у США відсвяткував день народження обраниці.

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