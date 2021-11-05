Слава Камінська показала себе до пластики на відео зі шкільного випускного: "Сміливо"

Співачка продемонструвала, який мала вигляд у шкільні роки.

Українська співачка Слава Камінська не приховує, що лягала під ніж пластичного хірурга.

Так, знаменитість збільшила груди, зробила ринопластику, а також робить ін'єкції ботоксу і збільшує губи. Зірка відверто говорить про свої зміни в зовнішності та показує "до і після" у фотоблогу. Цього разу екссолістка "НЕАНГЕЛІВ" опублікувала в Instagram відео зі свого шкільного випускного. На ньому майбутня зірка разом з однокласниками співає на сцені.

У ролику виконавиця постає перед мікрофоном у чорній обтислій сукні, з чорнявим волоссям та бровами-ниточками. Цікаво, що навіть на сцені Слава фліртувала з однокласником.

"Так! Хтось щось проти пластики ще має?" – прокоментувала свій вигляд Камінська.

У відповідь юзери написали, що Славу дійсно не зіпсувала пластика. Втім, вони зазначили, що "до" знаменитість також була гарною.

Красуня і тоді, і зараз

Я думаю, ніхто не проти, якщо це в міру, у вас все чудово і зроблено грамотно, немає відчуття, що ви чийсь клон, зате усілякі Самойлови, Решетови, вони як на одне обличчя

Красива дівчинка була, а зараз – розкішна

Сміливо. Не кожен наважиться викласти відео із випускного

З такої невпевненої дівчинки, яка не знає куди подіти руки і весь час поправляє волосся, перетворилася на таку жінку-вогонь

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