Слава Камінська показала, як дозволила кардинально змінити імідж семирічній доньці

Співачка Слава Камінська не проти того, аби її донька Лаура самовиражалася за допомогою своєї зовнішності.

Так, у свої сім років дівчинка може похизуватися яскравим кольором волосся та манікюром. На своїй сторінці в Instagram Камінська показала, як дозволила доньці змінити імідж.

Дівчинка позувала у кадрі з рожевим кольором волосся та довгими нігтями, але більш спокійного, але також рожевого відтінку.

"Лаура Едгарівна змінила імідж", - написала Слава.

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У коментарях багато матусь підтримали ініціативу співачки та зазначили, що це добре, коли мама поважає бажання дитини та дозволяє виражати себе: "Круто, я теж таке дозволяю", "Якщо дитина щаслива - це супер", "Дуже гарно", "Їй пасує", "Красуня".

Нагадаємо, що днями Слава Камінська потішила українськомовною версією свого хіта Slava Bogu.

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