Слава Камінська показала, якими українськими стравами тішить коханого-іноземця

Екссолістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська похизувалася кулінарними здібностями перед своїм обранцем-іноземцем.

У сторіз в Instagram співачка продемонструвала, як готує для коханого українські страви. Зокрема, Слава потішила бойфренда борщем. Але не обійшлося і без жартів - артистка жартома сказала, що хотіла отруїти чоловіка своєю стравою.

"Знімаю борщ, смачний борщ, яким ти, на жаль, не отруївся. Твоє обличчя не знімаю, воно занадто відоме", - пожартувала Камінська.

Фото: instagram.com/babaslavka

А у підписі до відео Слава звернулася до мами та теж пожартувала про те, що не псує борщ лише тому, що коханий відправить її жити назад до батьків.

"Мамулю, про борщ та отруєння це був жарт! Як же я можу його труїти? Він мене до тебе відправить! Бандеролькою! Воно тобі треба?", - написала Камінська.

Нагадаємо, нещодавно Слава Камінська вперше засвітила обличчя свого загадкового бойфренда, з яким познайомилася на відпочинку за кордоном.

Читайте також: