Слава Камінська показалася на архівних фото з першим чоловіком у РАЦСі та привітала його зі святом

Українська співачка Слава Камінська звернулася до свого першого чоловіка, бізнесмена Євгена.

Загалом, ексбойфренд виконавиці святкує день народження. Тим часом Слава публічно привітала колишнього чоловіка, написавши йому в фотоблогу чимало приємних слів.

Слава Камінська з першим чоловіком / Фото: instagram.com/babaslavka

"Хто в нас тут такий гарний? А хто в нас тут такий вічно молодий і вічно добрий? Найкращий, колишній чоловік! Це знаю я, та нехай це знають всі! З днем ​​народження, любий", - звернулася до колишнього артистка.

Окрім того, Слава поділилася архівними знімками, які були зроблені у день їхнього весілля. Зокрема, було й фото, де пара узаконювала шлюб у РАЦСі.

Слава Камінська з першим чоловіком / Фото: instagram.com/babaslavka

Нагадаємо, за першого чоловіка, бізнесмена Євгена, Слава вийшла заміж 2012 року, але вже через рік пара розлучилася. Другим чоловіком співачки став хірург Едгар Камінський, від якого вона народила двох дітей. Однак через п'ять років шлюбу вони розлучилися.

Нині Слава перебуває у стосунках з іноземцем. Вони познайомилися під час відпочинку. Однак показувати або щось розповідати про коханого виконавиця не поспішає, адже боїться зурочити.

Слава Камінська з бойфрендом-іноземцем / Фото: instagram.com/babaslavka

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