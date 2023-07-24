Слава Камінська показалася поруч зі своїм таємничим коханим-іноземцем

Екссолістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська поділилася романтичним фото зі своїм загадковим бойфрендом.

У Instagram-stories співачка опублікувала знімок із коханим-іноземцем, зроблений у ліфті. Зірка позувала на селфі у дзеркалі, в той час як її обранець стояв за нею. Щоправда, розгледіти таємничого бойфренда Камінської шанувальники поки що не мають змоги, адже співачка приховує його обличчя на усіх спільних кадрах.

Підписувати й це фото Слава не стала, а лише додала картинку у вигляді двох червоних сердець.

Слава Камінська з бойфрендом / Фото: facebook.com/nebabaslavka

Про стосунки з іноземцем Камінська вперше повідомила фанам у квітні цього року. Як розповіла співачка, вони з коханим познайомилися під час відпочинку. Час від часу виконавиця публікує спільні фото з бойфрендом, однак поки що не хоче розсекречувати його особистість. За словами Слави, вона не хоче наврочити та зберегти їхні стосунки.

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