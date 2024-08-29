Слава Камінська показалася в обіймах коханого і похизувалася, як відпочиває з ним в Іспанії

Артистка потішила сімейним контентом.
Українська співачка Слава Камінська вперше за тривалий час показалася зі своїм бойфрендом.
До слова, коханого виконавиця ретельно приховує, але час від часу може потішити їхніми спільними кадрами. У своєму Instagram зірка опублікувала фото, на якому постала в обіймах обранця. Артистка позувала в чорній сукні у квітковий принт, а позаду неї стояв коханий. Щоправда, Камінська продовжує інтригували та не квапиться показувати обличчя чоловіка.
Натомість артистка похизувалася, як відпочиває з обранцем в Іспанії. Знаменитість вже встигла наробити купу світлин на тлі мальовничих краєвидів, деякими з яких ділиться у фотоблогу.
"Відпустка безробітної жінки! Нарешті змінила картинку", - підписала кадри співачка.
Зазначимо, Слава Камінська зустріла своє кохання за кордоном вже під час повномасштабної війни. Обранця виконавиця приховує. Однак відомо, що він родом з Естонії.
Нагадаємо, нещодавно фіналіст "Холостячки-1" Олексій Тригубенко вперше показав свою кохану, яка народила йому сина. Бізнесмен доволі тривалий час приховував обраницю.
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