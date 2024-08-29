Слава Камінська показалася в обіймах коханого і похизувалася, як відпочиває з ним в Іспанії

Українська співачка Слава Камінська вперше за тривалий час показалася зі своїм бойфрендом.

До слова, коханого виконавиця ретельно приховує, але час від часу може потішити їхніми спільними кадрами. У своєму Instagram зірка опублікувала фото, на якому постала в обіймах обранця. Артистка позувала в чорній сукні у квітковий принт, а позаду неї стояв коханий. Щоправда, Камінська продовжує інтригували та не квапиться показувати обличчя чоловіка.

Слава Камінська / Фото: instagram.com/babaslavka

Натомість артистка похизувалася, як відпочиває з обранцем в Іспанії. Знаменитість вже встигла наробити купу світлин на тлі мальовничих краєвидів, деякими з яких ділиться у фотоблогу.

"Відпустка безробітної жінки! Нарешті змінила картинку", - підписала кадри співачка.

Слава Камінська / Фото: instagram.com/babaslavka

Зазначимо, Слава Камінська зустріла своє кохання за кордоном вже під час повномасштабної війни. Обранця виконавиця приховує. Однак відомо, що він родом з Естонії.

Нагадаємо, нещодавно фіналіст "Холостячки-1" Олексій Тригубенко вперше показав свою кохану, яка народила йому сина. Бізнесмен доволі тривалий час приховував обраницю.

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