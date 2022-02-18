Слава Камінська посварилася з Юрієм Нікітіним: "Мене було не зупинити"

Слава Камінська посварилася з Юрієм Нікітіним: "Мене було не зупинити"

Артистка розповіла, яка чорна кицька пробігла між нею та експродюсером.

Ексучасниця гурту "НЕАНГЕЛИ" Слава Камінська зізналася, що між нею та її експродюсером Юрієм Нікітіним не все так гладко у стосунках, як раніше.

У програмі ЖВЛ Камінська зізналася, що після того, як гурт "НЕАНГЕЛИ" припинив своє існування, у неї зіпсувалися стосунки не лише з ексколіжанкою Вікою Смеюхою, а й з продюсером Нікітіним.

"Гурт "НЕАНГЕЛИ" приносив гроші. Десь погарячкував, коли нас розпустив. А згодом зрозумів, що щось зробив не так. Але мене вже було не зупинити. Бо… бо повертатися туди і обрубувати собі крила, не дуже хотілося", - пояснила Слава.

Артистка додала, що у них з Нікітіним була зустріч, на якій вони говорили про можливість повернення "НЕАНГЕЛІВ": "Ми зустрічалися. Спілкувалися на цю тему. Але трішечки не зійшлися в якихось питаннях. В інтересах", - додала співачка.

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Також Камінська зізналася, що наразі не підтримує зв'язок зі своїм колишнім продюсером і бачить у цьому й свою помилку:

"Ми зустрічались. І мене трошки не влаштували умови роботи там. Я завжди боюсь відмовляти. Сказала, що я подумаю. І не передзвонила. Оце, мабуть, була моя помилка. Але час мине. Я з Едгаром також не спілкувалася. Усі мої колишні, - усі повертаються", - сказала Слава.

Як відомо, у березні 2021 року гурт "НЕАНГЕЛИ" оголосив про свій розпад. Втім, згідно з договором з Юрієм Нікітіним колектив мав продовжувати виступати на корпоративах і приватних заходах.

Гурт "НЕАНГЕЛИ" / instagram.com/babaslavka

Та у листопаді 2021-го Слава Камінська та Віка Смеюха привселюдно посварилися. Все почалося з того, що Вікторія розмістила відео, де сидить у ресторані та їсть торт з зображенням Камінської. Пізніше Смеюха розповіла, що під час участі у гурті неодноразово була жертвою булінгу з боку своєї ексколеги Слави.

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