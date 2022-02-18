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Слава Камінська посварилася з Юрієм Нікітіним: "Мене було не зупинити"

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Слава Камінська посварилася з Юрієм Нікітіним: "Мене було не зупинити"

Слава Камінська / instagram.com/babaslavka

Артистка розповіла, яка чорна кицька пробігла між нею та експродюсером.

Ексучасниця гурту "НЕАНГЕЛИ" Слава Камінська зізналася, що між нею та її експродюсером Юрієм Нікітіним не все так гладко у стосунках, як раніше.

У програмі ЖВЛ Камінська зізналася, що після того, як гурт "НЕАНГЕЛИ" припинив своє існування, у неї зіпсувалися стосунки не лише з ексколіжанкою Вікою Смеюхою, а й з продюсером Нікітіним.

"Гурт "НЕАНГЕЛИ" приносив гроші. Десь погарячкував, коли нас розпустив. А згодом зрозумів, що щось зробив не так. Але мене вже було не зупинити. Бо… бо повертатися туди і обрубувати собі крила, не дуже хотілося", - пояснила Слава.

Артистка додала, що у них з Нікітіним була зустріч, на якій вони говорили про можливість повернення "НЕАНГЕЛІВ": "Ми зустрічалися. Спілкувалися на цю тему. Але трішечки не зійшлися в якихось питаннях. В інтересах", - додала співачка.

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Також Камінська зізналася, що наразі не підтримує зв'язок зі своїм колишнім продюсером і бачить у цьому й свою помилку:

"Ми зустрічались. І мене трошки не влаштували умови роботи там. Я завжди боюсь відмовляти. Сказала, що я подумаю. І не передзвонила. Оце, мабуть, була моя помилка. Але час мине. Я з Едгаром також не спілкувалася. Усі мої колишні, - усі повертаються", - сказала Слава.

Як відомо, у березні 2021 року гурт "НЕАНГЕЛИ" оголосив про свій розпад. Втім, згідно з договором з Юрієм Нікітіним колектив мав продовжувати виступати на корпоративах і приватних заходах.

Гурт
Гурт "НЕАНГЕЛИ" / instagram.com/babaslavka

Та у листопаді 2021-го Слава Камінська та Віка Смеюха привселюдно посварилися. Все почалося з того, що Вікторія розмістила відео, де сидить у ресторані та їсть торт з зображенням Камінської. Пізніше Смеюха розповіла, що під час участі у гурті неодноразово була жертвою булінгу з боку своєї ексколеги Слави.

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