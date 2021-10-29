Слава Камінська пожалілася на вплив COVID-19 на ботокс у її обличчі: "Почуваюся шарпеєм"

Слава Камінська пожалілася на вплив COVID-19 на ботокс у її обличчі: "Почуваюся шарпеєм"

Артистка пов'язує зміни в обличчі з коронавірусом.

Українська співачка Слава Камінська розповіла, як у неї триває перебіг коронавірусної інфекції.

Як раніше ділилася артистка, у неї зникли нюх та смак. Тепер же, за словами артистки, у неї додалися проблеми з обличчям. Воно не набрякає, але зморщується. Слава вважає, що можливо так під час COVID-19 поводиться ботокс у її обличчі.

instagram.com/babaslavka

"Розкажіть пліз, як ін'єкції поводяться під час ковіду? Мені здається, я починаю перетворюватися на шарпея. І взагалі якось дивно емоційно почуваюся. Можливо від того, що ніфіга не роблю і тупо чилюсь, а може і побочка. А ще я страшенно туплю, лінуюся, кашляю і дурію", - розповіла про свій стан Камінська.

instagram.com/babaslavka

Одна з підписниць Слави написала, що, подейкують, що під час коронавірусу філери набрякають. На що співачка відповіла: "Я не набрякаю, але перетворююся на курагу".

Також фоловери сторінки знаменитості поділилися власним досвідом і зазначили, що після перенесеного коронавірусу "вбивається колаген" і "після ковіду зникає ботокс".

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