Слава Камінська приголомшила піснею про кохання та натякнула, що присвятила її ексчоловіку

Слава Камінська приголомшила піснею про кохання та натякнула, що присвятила її ексчоловіку

Співачка оприлюднила трек "Имя твоё".

Українська співачка, екссолістка гурту "НЕАНГЕЛИ" Слава Камінська випустила новий трек.

Виконавиця запрем'єрила ліричну пісню про кохання "Имя твоё". Її написав Юрій Лемчук, який створив хіти "НЕАНГЕЛІВ" – "Роман" і "По клеточкам". Пісня увійде до першого сольного альбому Слави, реліз якого відбудеться вже 11 лютого. У платівці буде сім треків.

У дописі артистка натякнула, що трек присвятила своєму колишньому чоловіку – Едгару Камінському.

"Имя твоё – це історія про кохання тривалістю у життя. Це кохання нікуди не йде, а просто трансформується і знаходить своє продовження в дітях", – прокоментувала вона.

У коментарях ошелешені фани поділилися емоціями від почутого. Юзери зізналися, що пісня та виконання Слави викликали у них мурашки.

У моїй голові не вкладається, як можна бути настільки красивою, жіночною та талановитою одночасно? Жінка вогонь!

Яка гарна пісня! І заспівана добре, і сенс слів глибокий. Slava, у вас дуже гарний голос

Славочко! Пісня та музика – пряме влучення в серце на всі 100% Розумничка! Пишаємось і слухаємо всім Стамбулом!

Емоції зашкалюють! Треба ж так заспівати, що душа зігрівається, а по тілу холодок і легке тремтіння проходить

Приємна пісня, мені подобається справжня мелодійність! Пісня йде від щирого серця!

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