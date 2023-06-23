Слава Камінська приголомшила українськомовною версією свого сольного хіта Slava Bogu

Співачка Слава Камінська запрем'єрила українську мовну версію свого найпопулярнішого хіта за час сольної кар'єри Slava Bogu.

Виконавиця переклала пісню ще взимку та навіть співала під час деяких своїх виступів за кордоном, однак фани ніяк не могли дочекатися на повну студійну версію треку. Попри сумніви Камінська все ж випустила оновлений хіт, а також заново змонтований кліп до нього.

Не забула, до речі, Слава у своїй пісні згадати про нашого ворога і в іронічній формі заспівала рядки "Тебе на грядки тягне, як узьких унітаз".

Для багатьох прем'єра треку стала повною несподіванкою, адже ще зовсім нещодавно навколо співачки розгорівся справжній скандал - Камінська стала на захист російської мови та заявила, що не збирається повертатися до України.

Втім, у день прем'єри співачка відреагувала на слова хейтерів та наголосила, що вихід українськомовної пісні є її чіткою позицією.

"Після нещодавніх скандалів в музичній індустрії мене часто питають, що робити з тими, хто співає російською, про моє ставлення до російської мови в піснях і так далі. Вважайте цей трек моїм розгорнутим коментарем: якщо слухати уважно, там є все, що я хотіла би висловити на цю тему. А всім хейтерам, хто любить харчуватись негативом з соцмереж, пропоную змінити дієту. Харчуйтесь здоровою їжею, обмінюйтесь позитивною енергією, підтримуйте один одного та улюблених артистів — зараз всім однаково складно. У нас попереду ще багато роботи та випробувань, і зради точно не на часі", - написала Камінська.

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