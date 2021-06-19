Слава Камінська прокоментувала "роман" з ексчленом правління "Нафтогазу" Сергієм Кацубою

Співачка розставила усі крапки над "і".
Відома співачка Слава Камінська прокоментувала чутки про стосунки з ексчленом правління "Нафтогазу" та колишнім депутатом Сергієм Кацубою.
Так, уже близько року шириться інформація про їхній роман. А нещодавно зірка знову вийшла у світ із Сергієм. Пара прийшла разом на конкурс "Місіс Україна". У програмі "Світське життя" артистка розставила усі крапки над "і". Знаменитість пояснила, що вони із Кацубою насправді не пара. А підігрівають чутки про свій роман, аби "подіставати пресу".
"Зараз це побачить чоловік, з яким у мене стосунки, і буде дуже недобре. У мене із Сергієм ніколи не було стосунків. Ми вирішили подіставати пресу. Хай попишуть щось. Він пройшовся зі мною червоним хідником і поїхав собі у справах", – зазначила Слава.
На запитання про те, як на це реагує дружина Кацуби, Камінська відповіла: "Це запитання до нього і до дружини".
Нагадаємо, раніше розчарована Камінська заявила, що експродюсер Нікітін проігнорував останній концерт "НЕАНГЕЛІВ".