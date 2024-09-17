Слава Камінська прокоментувала своє третє заміжжя і назвала один нюанс

Артистка відреагувала на чутки, що вирують довкола її особистого життя.

Українська співачка Слава Камінська прокоментувала, що вона нібито втретє вийшла заміж.

Так, днями в Мережі активно почали обговорювати заміжжя виконавиці. Мовляв, артистка почала називати свого обранця "чоловіком", тож, ймовірно, вони офіційно уклали шлюб. Інтерв'юер Слава Дьомін не минув повз цих пліток та звернувся до Камінської за коментарем. Виявилося, що співачка поки не йшла під вінець. Коли ж це станеться – виконавиця повідомить. Також співачка пояснила, що називає коханого вже "чоловіком", адже їй так просто зручно.

Слава Камінська з коханим / Фото: instagram.com/babaslavka

"Щойно розмовляв зі Славою Камінською. Кинув пред'яву, що вже всі ЗМІ повідомили про весілля, а мені вона не сказала, що вийшла заміж. Бо обіцяла сказати мені першому. На що отримав відповідь, що вона поки не заміжня. А свого обранця називає чоловіком, бо так зручніше", - зазначив Слава Дьомін.

Тим не менш, у фотоблогу артистка ділилася з прихильниками, що готова втретє піти під вінець. Окрім того, співачка, яка виховує сина та доньку, хотіла б ще народити дітей.

Слава Камінська з коханим / Фото: instagram.com/babaslavka

Зазначимо, Слава Камінська мала два офіційних шлюби. Першим чоловіком співачки став бізнесмен Євген. Вдруге виконавиця вийшла заміж за пластичного хірурга Едгара Камінського, від якого народила сина Леонарда та доньку Лауру. Під час повномасштабної війни артистка за кордоном зустріла нове кохання. Співачка наразі перебуває в стосунках з естонцем, якого ретельно приховує від публіки.

Нагадаємо, нещодавно Слава Камінська висловилася про свою колишню колегу з гурту "НЕАНГЕЛИ" Віку Смеюху. Співачка відповіла, куди під час війни зникла ексучасниця колективу.

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