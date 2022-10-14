Слава Камінська публічно посміялася з нової пісні Анни Трінчер і POSITIFF: "Де тут музика?"

Екссолістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська посперечалася із Анною Трінчер через її першу дуетну пісню із POSITIFF.

У Мережі з'явилося відео, яке оприлюднила одна із подруг Слави Камінської. На ньому дівчина висміяла новий трек "Який ти козак", а у кінці на кадрах з'явилася і сама Слава.

"Скільки можна підсипати шоубіз такими крінж-треками? Де місце творчості? А не піару на ситуації в країні", - було написано на відео.

Цей ролик додала у свої сторіз Трінчер та зазначила, що вже звикла до такої реакції на свою творчість.

"Вкотре отримуючи негатив у сторону моєї музики, я посміхаюсь", - написала Анна.

У свою чергу Камінська мовчати не стала і теж вирішила публічно посперечатися із колегою. Співачка оприлюднила скріншот із особистої переписки, у якій хтось із зіркового дуету "подякував" Славі за таку "рецензію". Проте екссолістка "НеАнгелів" все ж вирішила висловити свою думку.

"Дуже люблю Аню, але Пазіка (POSITIFF - ред.) більше, сорі. Але я ж не козачка! Та за що? Де тут музика? Вибачте", - сміючись, написала Камінська.

Слова, певне, зачепили Трінчер тому вона теж вирішила різко відповісти колезі на очах у тисячі шанувальників.

"Напевно, в тому ж місці, де твоя музична композиція "Слава Богу". Вибач, дуже тебе люблю", - відповіла на закиди Анна.

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