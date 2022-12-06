Слава Камінська разом із колишнім чоловіком влаштували сюрприз для доньки у день її народження

Співачка Слава Камінська разом зі своїм колишнім чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським, привітала доньку з днем народження.

На честь 7-річчя Лаури батьки та бабуся приготували їй невеличкий сюрприз - посеред ночі прийшли до неї з іменинним тортом зі свічками. Сімейними кадрами співачка поділилася в Instagram, а у якості обкладинки для ролику Слава зробила колаж з милими світлинами донечки.

"З днем народження, Лауро", - підписала відео Камінська.

Зазначимо, що зараз Слава Камінська разом із двома дітьми перебуває в Нідерландах, але періодично приїжджає до України. Ексчоловік артистки також переїхав поближче до дітей. У жовтні Едгар Камінський приїхав до Нідерландів та поділився світлиною із дітьми.

Нагадаємо, Слава Камінська та Едгар Камінський одружилися 2014 року. В шлюбі у пари народилося двоє дітей - син Леонард та донька Лаура. Втім, 2019 року подружжя оголосило про своє розлучення. Зараз співачка не коментує особисте життя, але каже, що в неї є новий обранець.

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