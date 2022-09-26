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Слава Камінська різко відповіла на закиди хейтерів і вперше заговорила про свого коханого

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Слава Камінська різко відповіла на закиди хейтерів і вперше заговорила про свого коханого

Слава Камінська / Фото: instagram.com/babaslavka

Співачка Слава Камінська разом із дітьми зараз перебуває у Нідерландах.

На адресу Слави Камінської щодня надходить чимало критики. Співачку звинувачують у поганому знанні рідної мови, житті в Нідерландах та піарі на українськомовній пісні, до якої вона нещодавно презентувала кліп.

Відповісти усім своїм хейтерам Камінська вирішила публічно та написала емоціний пост в Instagram.

"Щоб ви не писали про мою українську, про те, що у мене "закінчилась дэнюжка" і я почала піаритись, щоб заробляти на українських піснях, скажу вам так: за 15 років я достатньо заробила, щоб зараз творити те, що відчуваю. Якою б мовою я не розмовляла українською чи російською - я є громадянка нашої великої і сміливої країни", - написала Слава.

Свій слова артистка доповнила світлинами з Українського дому у Нідерландах, де днями відбулася презентація її нового кліпу.

© instagram.com/babaslavka
Фото: instagram.com/babaslavka

До того ж, у своєму дописі співачка вперше заговорила про свого нового обранця, якого вона поки приховує від публіки. Виявилося, що бойфренд Камінської зараз боронить Україну. 

"Я, як і всі "щасливі дружини та матусі трьох дітей" (про це ми поговоримо пізніше) також хочу повернутись додому до свого коханого, котрий зараз в Україні допомагає ЗСУ наблизити нашу перемогу", - розповіла виконавиця.

Слава Камінська з дітьми / © instagram.com/babaslavka
Слава Камінська з дітьми / Фото: instagram.com/babaslavka

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