Слава Камінська різко відреагувала на закиди, що "зустрічається" з росіянином

Українська співачка Слава Камінська встигла неабияк обурити українців.

Зокрема, у своєму Instagram знаменитість опублікувала уривок нової пісні. Все б нічого, але у композиції виконавиця російською мовою заспівала про коханого, який "трішки росіянин".

"У меня был муж, красивый такой, правда, русский немного, но мой", - співає в пісні Камінська.

Слава Камінська / Фото: instagram.com/babaslavka

Як очікувано, у коментарях співачку неабияк розкритикували. Зокрема, виконавиці дорікнули, що вона співає російською та ще й про стосунки з "росіянином" в той час, коли російські окупанти щодня обстрілюють Україну та вбивають невинних людей.

Слава Камінська поквапилася відповісти на хейт. Виконавиця заявила, що взагалі-то її чоловік – естонець і співає вона про їхні стосунки: "Як завжди, жовтуха. Він – естонець!".

Слава Камінська з коханим / Фото: instagram.com/babaslavka

Утім, Камінська не стала пояснювати, чому ж використала в пісні словосполучення "трішки росіянин" та чому, попри війну, використовує у публічному просторі російську мову, хоча медійні українці принципово відмовилися від неї.

Нагадаємо, Славі Камінській не вперше прилітає хейт через те, що вона продовжує спілкуватися російською. Нещодавно вона опублікувала фото, де постала в обіймах чоловіка. Знімок знаменитість підписала російською, через що отримала чималий шквал критики на свою адресу.

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