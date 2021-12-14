Слава Камінська розчулила фото з ексчоловіком та їхніми дітьми: "Це кохання"

Експодружжя досі не говорить, що між ними відбувається.

Екс"НЕАНГЕЛ" Слава Камінська потішила прихильників черговим сімейним фото з ексчоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським.

Як ми писали раніше, днями Слава та Едгар влаштували гучну вечірку з нагоди 7-річчя сина Леонарда та 6-річчя доньки Лаури у стилі серіалу "Гра в кальмара". А сьогодні артистка поділилася милим кадром зі свята.

У фотоблогу Камінська розмістила фото, на якому постає з ексчоловіком та їхніми двома дітьми. Слава усміхається та ніжно притискається до Едгара, у той момент як він турботливо поклав їй щоку на голову.

instagram.com/babaslavka

"Е + С = Л. Л = любов, Л = Леонард, Л = Лаура. Таке просте рівняння, у якому закладено сенс протягом усього життя. Наші діти – це ми, і зараз це не просто гарна метафора. Дякую мамі за те, яка я була тоді, що не посоромилася написати та запросити. Дякую тобі, Едгаре, за те, якою я була протягом шести років. Дякую, Леоне і Лауро, за те, яка я зараз", - підписала фото Слава.

Шанувальники, своєю чергою, не вірять, що між колишніми лише добра дружба і дуже сподіваються, що експодружжя знову буде разом як пара. "Я так хочу, щоб ви були разом. Родина", "Слава так кохає Едгара", "побільше б таких фото, вірю в чудеса!".

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