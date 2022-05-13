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Слава Камінська розчулила своєю першою потужною піснею українською про те, як хоче до України

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Слава Камінська розчулила своєю першою потужною піснею українською про те, як хоче до України

Слава Камінська

Співачка Слава Камінська, як і багато українських жінок, рятуючи своїх дітей від ракет та обстрілів, виїхала за кордон і наразі перебуває в Нідерландах.

Втім з кожним днем думка "хочу додому" все більше розриває душу, а повідомлення "Повертайся додому" – найочікуваніше. "У чужій країні ми чужі, і ніде нам не буде так затишно, як в себе вдома", - каже Слава.

Під впливом цих думок виконавиця створила першу у своїй кар'єрі пісню українською мовою, яку назвала "Хочу додому". Цей трек став криком душі для співачки.

Слава народилася в Одесі і завжди вважала себе українкою, хоча і все життя розмовляла російською, ніколи не відчувала цькування з цього приводу.

"Це не тільки мій біль. Це біль моєї країни. Я російськомовна українка, яка народилася в Одесі, і для мене це перша робота українською мовою як авторки. Хоча ні, це не робота – це крик душі. Дуже багато жінок з дітьми виїхали в інші країни, аби бути у безпеці. Але душею ми залишились вдома. Я впевнена, що немає кращої країни, ніж Україна. Я впевнена, немає міста краще того, де народились ми та наші діти", - говорить Слава.

Камінська зізналася, що щодня переконується в тому, наскільки нам пощастило бути українцями і що вона з гордістю говорить і говоритиме, що вона – українка:

"Інша країна ніколи не стане домом. Все моє життя залишилося вдома… в Одесі, в Києві, в Харкові. Я переживаю за своїх дітей, тому досі перебуваю не там, де хотілося б мені та моїй родині. Лише зараз я сповна усвідомила, наскільки я люблю свою країну! Я хочу додому!" – зізналася співачка.

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