Слава Камінська розповіла про нову кохану свого ексчоловіка: "Трішки некомфортно"

У ексчоловіка Слави Камінської Едгара з'явилася нова кохана, а співачка вже й встигла з нею познайомитися.

Виконавиця розповіла, що на початку повномасштабного вторгнення вона жила неподалік Гостомеля, де велися активні бойові дії.

Про це співачка розповіла в "ЖВЛ".

Слава не захотіла лишатися у своєму будинку, адже дуже боялася за дітей. Тож вона поїхала до своєї куми, яка живе у Конча-Заспі. А там вже були її ексчоловік зі своєю мамою та новою коханою.

Слава зізнається, що з дівчиною Едгара у неї склалися нормальні стосунки, а ще вона знайшла спільну мову з їхніми спільними дітьми. Щоправда, їй трішки було некомфортно, адже всі вони сиділи у підвалі, а у Камінській було тяжко адаптуватися.

Слава та Едгар Камінські з дітьми

"Я ж ніколи на конфлікти не лізу, а там нема куди лізти. Я дружу з усіма колишніми своїми. Вона дуже хороша дівчинка. Вона Лаурі косички заплітала. Все нормально абсолютно, в мене нема ні претензій, нічого. Нормально провели час. Трішки некомфортно, бо такого у мене ще не було. Але дівчина хороша", - зазначила співачка.

Через деякий час Слава вирішила, що треба їхати з України. Тож вона забрала дітей та вирушила до Нідерландів. Едгар, своєю чергою, оплатив поїздку за кордон.

Читайте також: