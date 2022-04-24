Слава Камінська розповіла про трагедії, які сталися в її родині на Великдень

Слава Камінська розповіла про трагедії, які сталися в її родині на Великдень

Українська співачка Слава Камінська поділилася з шанувальниками, що для неї Великдень – сумне свято.

На сторінці в Instagram артистка залишила сумний пост, у якому розповіла, що два роки тому у її батька стався інсульт, після чого знайшли онкологію.

"Це було світле свято Великодня. За рік, після операцій, відновлення і величезного бажання жити, інсульт стався знову. Це сталося у ніч світлого свята Великодня. Незабаром тата не стало", - розповіла Камінська.

Також Слава зазначила, що цьогоріч свято супроводжується ще однією жахливою новиною – напередодні Великодня російські окупанти обстріляли рідне місто Камінської – Одесу:

"Для мене Одеса – це мій батько. Я завжди пишалася тим, що я одеситка, своєю одеською манерою висловлювати свої думки і бути не такою, як усі. Минув ще рік і мерзота почала бомбити мою Одесу напередодні Великодня. С*ка. Дайте нам спокій! Не хочемо ми до вас! У вас же нічого святого! Нічого! Ненавиджу", - написала Слава.

Нагадаємо, що напередодні вдень російські окупанти обстріляли місто Одеса ракетами. Внаслідок ворожого ракетного обстрілу російськими окупантами Одеси загинуло п'ятеро людей, ще 18 отримали поранення.

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