Слава Камінська розповіла, скільки грошей на місяць витрачає в Нідерландах і за чий рахунок там живе

Українська співачка Слава Камінська розповіла, скільки грошей вона витрачає на місяць у Нідерландах.

До країни артистка поїхала на початку повномасштабної війни рф проти України. Сюди Камінська виїхала разом з 7-річною донькою Лаурою, 6-річним сином Леонардом, своєю мамою і нянею.

Вже рік артистка живе в Нідерландах, гастрольної діяльності у співачки наразі немає. У програмі "Слава+" Камінська розповіла, де бере гроші для життя у європейській країні:

"По-перше, гурт "НЕАНГЕЛИ" був один з найдорожчих гуртів, у яких було багато-багато концертів. І я не буду лукавити, я скажу, що так, мені допомагає дуже добрий коханий хлопчик", - зізналася Слава.

Слава Камінська з новим бойфрендом, якого поки приховує / Фото: instagram.com/babaslavka

Вона також додала, що квартиру на рік їй допоміг оплатити колишній чоловік та батько її двох дітей, пластичний хірург Едгар Камінський:

"Мені з квартирою допоміг Едгар, він оплатив нам квартиру на рік. І зараз, коли я подовжувала, це теж допоміг він. Десь три тисячі євро потрібно, щоб прожити. Десь так, десь так", - сказала Камінська.

Слава Камінська з ексчоловіком Едгаром та їхніми дітьми / Фото: instagram.com/babaslavka

Також артистка зазначила, що вона не отримує соцвиплату від держави, оскільки знімає квартиру.

Нагадаємо, раніше Слава Камінська розповіла про свого нового бойфренда і поділилася, як вони познайомилися.

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