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Слава Камінська розсекретила, що більше не самотня, та показалася в обіймах з коханим

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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1183
Час на прочитання
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Слава Камінська розсекретила, що більше не самотня, та показалася в обіймах з коханим

Слава Камінська / Фото: instagram.com/babaslavka

Артистка замилувала романтичним фото з бойфрендом.

Екссолістка гурту "НеАнгели", українська співачка Слава Камінська більше не самотня.

За кордоном знаменитість зустріла своє кохання. Радісною новиною виконавиця поділилася у своєму Instagram. Слава опублікувала фото, яке було зроблене на Канарських островах, на якому вона зображена в обіймах бойфренда.

"Кохання ненароком нагряне, коли на нього зовсім не чекаєш", - підписала знімок співачка.

Слава Камінська з бойфрендом / © instagram.com/babaslavka
Слава Камінська з бойфрендом / Фото: instagram.com/babaslavka

А от показувати свого обранця Слава не поспішає. Знаменитість приховала обличчя коханого смайликом у вигляді чималого червоного сердечка.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни артистка разом з дітьми від ексчоловіка Едгара Камінського поїхала до Нідерландів. Утім, час від часу зірка повертається до України та випускає нові пісні. Нещодавно співачка запрем'єрила чуттєву українськомовну композицію "Все мине".

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Дата публікації
Перегляди
1183
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