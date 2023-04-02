Слава Камінська розсекретила, що більше не самотня, та показалася в обіймах з коханим

Екссолістка гурту "НеАнгели", українська співачка Слава Камінська більше не самотня.

За кордоном знаменитість зустріла своє кохання. Радісною новиною виконавиця поділилася у своєму Instagram. Слава опублікувала фото, яке було зроблене на Канарських островах, на якому вона зображена в обіймах бойфренда.

"Кохання ненароком нагряне, коли на нього зовсім не чекаєш", - підписала знімок співачка.

Слава Камінська з бойфрендом / Фото: instagram.com/babaslavka

А от показувати свого обранця Слава не поспішає. Знаменитість приховала обличчя коханого смайликом у вигляді чималого червоного сердечка.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни артистка разом з дітьми від ексчоловіка Едгара Камінського поїхала до Нідерландів. Утім, час від часу зірка повертається до України та випускає нові пісні. Нещодавно співачка запрем'єрила чуттєву українськомовну композицію "Все мине".

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