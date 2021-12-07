Слава Камінська спантеличила фанів ніжними обіймами з ексчоловіком

Шанувальники припустили, що не такий вже й колишній Едгар.

Ексучасниця дуету "НЕАНГЕЛИ", співачка Слава Камінська інтригує фанів тим, що ж насправді відбувається між нею та ексчоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським.

Останнім часом Слава почала активно публікувати спільні фото з колишнім обранцем. І якщо раніше на цих кадрах були присутні діти експодружжя, то тепер Камінська ділиться світлинами лише з Едгаром.

От і цього разу в Instagram артистка розмістила знімок, на якому ніжно притулилася до колишнього, поки той корчить кумедні гримаси. "Я жінка самотня. З ким хочу, з тим і обіймаюся", - з інтригою підписала фото Камінська.

instagram.com/babaslavka

Чи то ж справді ексзакохані дали своїм стосункам другий шанс, чи то ж їм вдалося аж так налагодити спілкування заради двох маленьких спільних дітей – загадка. Однак у фанів колишнє подружжя у будь-якому випадку викликає захоплення: "Перша публічна пара, яка після розлучення живе без конфлікту", "не хотіла б я бути дівчиною вашого колишнього", "не такий вже й колишній", "Які розумні люди, що зуміли налагодити такі стосунки, будучи не у стосунках", "разом чи ні, але маєте гарний вигляд".

Зазначимо, що Слава та Едгар Камінські одружилися у липні 2014 року. 12 грудня 2014 року у пари народився син Леонард, а 6 грудня 2015 року – дочка Лаура. 1 липня 2019 року пара розлучилася.

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