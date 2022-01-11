Слава Камінська спантеличила фотосетом у весільній сукні: "Знову наречена"

Зірка заінтригувала своїх прихильників.
Українська співачка Слава Камінська влаштувала фотосет у весільному образі.
Новими знімками артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram. На фото виконавиця зображена у білій пишній сукні та з вінком на голові. Знаменитість позувала на подвір'ї у снігу.
"До весілля загоїться", - заінтригувала дописом співачка.
До слова, фани у коментарях почали гадати, що ж Слава мала на увазі. Деякі припустили, що Камінська зібралася виходити заміж.
- Знову наречена?
- Знову за Едгара?
- Що, знову?
Деякі ж прихильники Слави подумали, що вона жартує, а її образ вони порівняли з вбранням Снігової королеви.
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